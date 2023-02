Evropska komisija začela obisk pri ukrajinski vladi

Kijev/Bruselj, 2. februarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in 15 evropskih komisarjev je prispelo na obisk v Kijev, kjer se bodo danes sestali z ukrajinsko vlado, so sporočili s komisije. Kot so zapisali, je to "močan znak podpore komisije Ukrajini spričo ruske agresije". Govorili bodo o sodelovanju med EU in Ukrajino ter njeni evropski poti.