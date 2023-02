V Prekmurju potrdili ptičjo gripo pri 23 labodih grbcih

Ljubljana, 1. februarja - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce perutnine in ptic v ujetništvi opozarja na nove primere pojava ptičje gripe. To so pristojni potrdili pri 23 labodih grbcih na območju Prekmurja, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Ob tem so slovenske rejce pozvali, naj bodo pozorni na pojav znakov te bolezni.