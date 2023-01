V Piranu potrdili še en primer ptičje gripe

Ljubljana/Piran, 20. januarja - Nacionalni veterinarski inštitut je ptičjo gripo potrdil še pri enem labodu grbcu v občini Piran, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre za drugi primer v tej občini. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, da v primeru, da opazijo katerega od znakov ptičje gripe, o tem takoj obvestijo veterinarja.