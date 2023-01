Ptičjo gripo potrdili tudi pri labodu v Izoli

Ljubljana, 5. januarja - Nacionalni veterinarski inštitut je ptičjo gripo potrdil še pri labodu grbcu v občini Izola, potem ko so bolezen v preteklih tednih potrdili pri labodih grbcih v občinah Apače, Lenart, Ptuj, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Piran. Uprava za varno hrano rejce perutnine in ptic v ujetništvu opozarja na preventivne ukrepe.