Uprava za varno hrano v luči novih primerov ptičje gripe izpostavlja preventivne ukrepe

Ljubljana, 4. januarja - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v luči novih pojavov ptičje gripe pri divjih pticah pri nas rejce ponovno poziva k doslednemu upoštevanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganja za vnos in širjene bolezni. Ob tem obiskovalce parkov pozivajo, naj ne krmijo divjih vodnih ptic.