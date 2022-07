Slovenija za okrepitev zmogljivosti za gašenje iz zraka na ravni EU

piše Blaž Mohorčič

Bruselj/Ljubljana, 23. julija - Slovenija bo v luči vse bolj obsežnih in pogostih požarov in drugih naravnih nesreč v članicah Evropske unije podala pobudo za okrepitev zmogljivosti za gašenje iz zraka na evropski ravni, so za STA sporočili iz kabineta premierja Roberta Goloba. EU sicer načrtuje nakup 12 letal kanader, pri čemer pa Slovenija ne sodeluje.