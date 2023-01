Šarec poudaril pomen krepitve letalske flote z lahkimi letali za gašenje

Ljubljana, 10. januarja - Slovenija ima močne in dobro organizirane sile za gašenje gozdnih požarov s tal, kljub temu pa lanskih požarov ne bi mogli obvladati brez flot za gašenje iz zraka, je danes na posvetu o pridobljenih izkušnjah iz požarov, ki so v letu 2022 prizadeli mnoge dele Evrope, dejal obrambni minister Marjan Šarec in poudaril pomen krepitve letalske flote.