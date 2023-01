V Ljubljani prijeli domnevna ruska vohuna

pripravil Robert Petrovič

Ljubljana, 30. januarja - Nacionalni preiskovalni urad je na podlagi podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v skladu z usmeritvami tožilstva decembra lani pridržal tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Agenta so prijeli v pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani. Sodišče je zanju odredilo pripor, grozi jima do osem let zapora.