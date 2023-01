V Ljubljani odkrili in priprli ruska vohuna

Ljubljana, 30. januarja - Nacionalni preiskovalni urad je na podlagi podatkov Sove v skladu z usmeritvami tožilstva pridržal dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo, so poročanje Dela in Siola za STA potrdili na tožilstvu in policiji. Ruska agenta so prijeli v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom, sodišče je zanju odredilo pripor.