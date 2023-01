Benedejčič: Aretacija domnevnih ruskih vohunov bi lahko bila največji uspeh Sove doslej

Brdo pri Kranju, 30. januarja - Organi pregona so pred časom aretirali dva tuja državljana in vsi znaki kažejo na to, da pripadata tuji obveščevalni službi, je danes potrdil državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Andrej Benedejčič. Če se izkaže, da gre za vohuna, bo to po njegovi oceni največji uspeh slovenske obveščevalne agencije doslej.