V Evropi vse več ruskih vohunov

Ljubljana/Berlin/Stockholm/Rim, 30. januarja - Evropske države so v zadnjih letih vse bolj pozorne na morebitno rusko vohunjenje med njihovimi oboroženimi silami, obveščevalnimi službami in drugimi državnimi institucijami. Domnevni ruski vohuni so namreč že povzročili preglavice v številnih državah, poroča bruseljski portal Euractiv. Dva domnevna ruska vohuna sta priprta tudi v Sloveniji.