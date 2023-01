Primorske novice o medvrstniškem nasilju (30. 1.)

Koper, 29. januarja - Mirjana Cerin v komentarju Ameriški sindrom v naših šolah piše o medvrstniškem nasilju, ki je po covidnem zatišju spet v porastu, policija je leta 2021 namreč obravnavala 216 tovrstnih kaznivih dejanj in lani 296. Avtorica meni, da so na potezi starši, psihologi, pedopsihiatri in drugi strokovnjaki, ki pa se se ne odzivajo kot bi se morali.