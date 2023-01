Finance o koronadodatkih (30. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Andreja Rednak v komentarju Noro - koronadodatki še v letu 2023 piše o dodatkih, ki so po novem določeni v absolutnih zneskih in lahko skupaj dosežejo največ 900 evrov bruto na mesec na zaposlenega v zdravstvu in sociali. Avtorica meni, da se morajo ti delavci sprijazniti s tem, da delajo tudi z okuženimi, pa naj bo to covid ali kakšen drug virus.