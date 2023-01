Delo o slovensko-ruskih odnosih (30. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Ali Žerdin v komentarju Bežigrajska celica ruske vohunske mreže piše o slovensko-ruskih odnosih in diplomatskih notah, ki so potovale med Ljubljano in Moskvo. Avtor meni, da bo dejstvo, da je bila v Ljubljani prostost odvzeta dvema osebama, osumljenima, da sta vohunili za Rusko federacijo naravo odnosov med Slovenijo in Rusijo spremenilo.