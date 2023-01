Tuje tiskovne agencija o Sloveniji (28. in 29. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o poskusu umora ameriške novinarke iranskega rodu Masih Alinedžad lani na njenem domu v New Yorku, za katerega je med obtoženimi Polad Omarov, ki ima poleg češkega tudi slovensko državljanstvo. Poročale so še o dejstvu, da sta Hrvaška in Slovenija edini državi nekdanje Jugoslavije, ki sta vstopili v EU.