Ministrica Šinko v Pomurju o skupni kmetijski politiki in prehranski varnosti

Murska Sobota, 27. januarja - V Murski Soboti je v okviru projekta Zdravje v naših rokah potekala prva konferenca o skupni kmetijski politiki za obdobje 2023 do 2027, na kateri je sodelovala tudi kmetijska ministrica Irena Šinko. Navzoči so se posvetili prehranski varnosti, lokalni hrani in digitalizaciji. Ministrica je obenem obiskala rejsko društvo za lisasto pasmo.