Strokovnjaki za turizem podpirajo krepitev ponudbe tradicionalnih jedi in pijač

Portorož, 25. januarja - Za slovenski turizem je še bolj od vrhunske kulinarike pomembna ponudba tradicionalnih jedi in pijač, ta pa še ni dovolj izkoriščena, so danes v Portorožu opozorili udeleženci srečanja o vinskem in gastronomskem turizmu na kmetijah. Raziskovalci s treh univerz so predstavili izsledke raziskave razvojnih možnosti.