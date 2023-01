Na sejmu Agra tudi letos o aktualnih temah s področja kmetijstva in prehrane

Ljubljana, 10. januarja - Vsebinska izhodišča mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra tudi letos vključujejo teme, kot so ekološko kmetijstvo, prehranska varnost, mladi v kmetijstvu, inovacije in digitalizacija ter lokalno pridelana hrana. Izhodišča je danes obravnaval programski svet sejma, ki bo letos potekal med 26. in 31. avgustom.