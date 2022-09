Prehrana v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji se po oceni stroke izboljšuje

Ljubljana, 9. septembra - Prehrana otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se po oceni stroke v Sloveniji izboljšuje. Vzgojno-izobraževalne ustanove so ključne za razvijanje zavesti o zdravi prehrani pri mladih in spodbujanje kulture prehranjevanja. Stroka pa opozarja tudi na velike količine odpadne hrane, zato ministrstvo načrtuje ozaveščevalno kampanjo.