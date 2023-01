Komisija DZ na zahtevo NSi marca o dvigu plač v javnem sektorju

Ljubljana, 25. januarja - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo 1. marca obravnavala temo dviga plač v javnem sektorju in vzdržnosti javnih financ. Sklic nujne seje so zahtevali poslanci NSi, ki članom komisije predlagajo, naj vlado in ministrstvo za javno upravo pozove k zamrznitvi pavšalnega reševanja dviga plač v javnem sektorju ter pripravi reforme plačnega sistema.