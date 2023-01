Iran po novih sankcijah EU in Velike Britanije s povračilnimi ukrepi

Teheran, 25. januarja - Iran je danes uvedel sankcije proti 34 posameznikom in subjektom iz EU in Velike Britanije, s čimer se je odzval na nov sveženj sankcij, ki sta ga v odziv na nasilno zatiranje protestov proti islamski republiki v ponedeljek sprejela Bruselj in London. Med sankcijami Teherana so finančni ukrepi in prepoved vstopa v državo.