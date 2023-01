EU z novimi sankcijami proti Iranu zaradi zatiranja protestov

Bruselj, 23. januarja - Zunanji ministri držav članic EU so danes sprejeli četrti sveženj sankcij proti Iranu zaradi nasilnega zatiranja protestov v tej državi. Unija je sankcije uvedla še proti 37 posameznikom in pravnim osebam. Med njimi so iranski minister za šport, poslanci, vodilni v državnih medijih in regionalne enote iranske revolucionarne garde.