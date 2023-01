Iran po novih sankcijah EU in Velike Britanije napovedal povračilne ukrepe

Teheran, 24. januarja - Iranske oblasti so danes obsodile nove sankcije Evropske unije in Velike Britanije, ki so bile sprejete v ponedeljek v odziv na nasilno zatrtje protestov v islamski republiki. Sankcije so označile kot znak obupa zaradi njunega neuspeha pri ustvarjanju nestabilnosti v Iranu in napovedale povračilne ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.