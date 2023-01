V Afganistanu in Pakistanu protesti proti sežigu Korana na Švedskem

Kabul/Lahore, 24. januarja - Več sto ljudi v Afganistanu in Pakistanu je danes protestiralo zaradi sobotnega shoda pred turškim veleposlaništvom v Stockholmu, na katerem je švedsko-danski desničarski skrajnež Rasmus Paludan sežgal Koran. Protesti proti njegovemu dejanju so izbruhnili tudi v Iraku, medtem ko so v Indoneziji na pogovor poklicali švedskega veleposlanika.