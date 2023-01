Fajon in But zmerna optimista glede uspešnosti kandidature Slovenije za VS ZN

Brdo pri Kranju, 25. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon in posebni odposlanec za promocijo kandidature Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN Franci But sta danes na Brdu pri Kranju dejala, da sta zmerna optimista glede možnosti za uspeh kandidature. Ocenila sta, da Sloveniji kaže dobro. V kandidaturo smo šli zato, da to mesto dobimo, je dejal But.