Fajon v Davosu o Sloveniji kot socialni in zeleni državi, ki se zavzema za mir

Davos, 20. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je od torka mudila na Svetovnem gospodarskem forumu, kjer je sodelovala v razpravah, v luči iskanja podpore za kandidaturo Slovenije za članico VS ZN pa opravila številna dvostranska srečanja. Slovenijo je predstavila kot sodobno, socialno in zeleno državo, ki se zavzema za mednarodni mir, varnost in stabilnost.