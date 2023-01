Na Brdu pri Kranju se začenja letni posvet slovenske diplomacije

Brdo pri Kranju, 25. januarja - Na Brdu pri Kranju se bo danes začel dvodnevni letni posvet diplomacije, ki bo posvečen predvsem spremembi zunanjepolitične strategije Slovenije. Diplomate bosta danes nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon in premier Robert Golob, v četrtek pa predsednici države in državnega zbora, Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič.