Na posvetu diplomatov predvsem o spremembi zunanjepolitične strategije

Brdo pri Kranju, 24. januarja - Na Brdu pri Kranju bo v sredo in četrtek letni posvet slovenske diplomacije, že 26. po vrsti. Kot napovedujejo na zunanjem ministrstvu, bo posvečen predvsem spremembi zunanjepolitične strategije Slovenije, vprašanjem o vlogi Slovenije v Evropski uniji in svetu ter krepitvi gospodarske, javne, znanstvene in kulturne diplomacije.