DZ potrdil zakon o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide

Ljubljana, 24. januarja - DZ je danes z 59 glasovi za in enim proti sprejel zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, s katerim se v slovensko zakonodajo prenaša evropska direktiva s tega področja. Opredeljuje pogoje glede dostopnosti do proizvodov, kot so denimo bankomati, in do storitev, kot so denimo avdiovizualne medijske storitve.