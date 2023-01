Odbor DZ za dostopnost do proizvodov in storitev za invalide

Ljubljana, 11. januarja - Odbor DZ za delo je danes za obravnavo na seji DZ brez glasu proti pripravil dopolnjeni vladni predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, s katerim se v slovensko zakonodajo prenaša evropska direktiva s tega področja. Predloga pokojninske novele, ki so ga vložili v SDS, pa niso podprli.