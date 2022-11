Vlada določila besedilo predloga zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide

Ljubljana, 10. novembra - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, s katerim v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo z omenjenega področja in ga bo posredovala v obravnavo DZ po rednem postopku. Zakon se bo uporabljal od 28. junija 2025, so sporočili po seji vlade.