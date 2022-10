Gluhi pri uresničevanju pravice do izobrazbe v slabšem položaju kot ostali ljudje

Ljubljana, 19. oktobra - Na okrogli mizi o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu so se strinjali, da je skrb za drugačnost v družbi izjemnega pomena. Poudarili so, da so gluhi pri uresničevanju pravice do izobrazbe zaradi invalidnosti, gluhote in svojega znakovnega jezika, v slabšem položaju kot ostali ljudje. Zavzeli so se za polno vključevanje gluhih v izobraževanje.