Del ljubljanske opozicije vložil zahtevo za izredno sejo o kanalu C0

Ljubljana, 24. januarja - Ljubljanski mestni svetniki iz strank SDS, NSi, Vesna, Piratska stranka in samostojni svetniki so vložili zahtevo za sklic izredne seje o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika zaradi izgradnje kanala C0, je na novinarski konferenci povedal župan Zoran Janković. Dodal je, da seje ne bo sklical in bo sklic prepustil predlagateljem.