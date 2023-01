Deležniki v javni razpravi o ključnih dilemah izgradnje kanala C0

Ljubljana, 19. januarja - Predstavniki civilne družbe, stroke in lastniki zemljišč so v okviru javne razprave o okoljski demokraciji v Sloveniji predstavili ključne dileme, ki že več let spremljajo projekt izgradnje povezovalnega kanala CO na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Po oceni lastnikov je problem v nezakonitem izvajanju posegov na njihovih zemljiščih.