RTVS: Na gradbišču kanala C0 v Ljubljani novi protesti

Ljubljana, 14. decembra - Na Ježici v Ljubljani so se zjutraj zbrali lastniki zemljišč in občani, ki nasprotujejo gradnji kanala C0, ki bo povezal Vodice in Medvode s čistilno napravo v Zalogu. Posredovala je policija, eno osebo so pridržali. Pri uporabi prisilnih sredstev je bila oseba v postopku lažje poškodovana, zagotovili so ji zdravstveno pomoč, poroča RTVS.