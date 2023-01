Zmagovalca črne liste AAG zaradi kanala C0 policija in notranje ministrstvo

Ljubljana, 16. januarja - AAG je v izboru najbolj neekološke osebnosti leta za zmagovalca črne liste za leto 2022 izbrala Policijsko postajo Bežigrad in ministrstvo za notranje zadeve. Kot so pojasnili, sta pristransko in neustrezno izvajala naloge v postopkih, s pomočjo katerih sta omogočila nadaljevanje gradnje kanala C0 čez vodovarstveno območje Kleče.