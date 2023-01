Lajčak v Beogradu pohvalil Vučićevo pripravljenost za težke odločitve

Beograd, 20. januarja - "Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pokazal odgovoren pristop in voljo, da sprejme težke odločitve v interesu miru in evropske perspektive za Srbijo," je danes v Beogradu dejal posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak. Vučić je sporočil, da si je pripravljen prizadevati za uveljavitev predlaganega sporazuma.