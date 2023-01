V Zidanem Mostu začeli odstranjevati poškodovan vagon

Zidani Most, 20. januarja - Z železniške proge v Zidanem Mostu so danes začeli odstranjevati dele tovornega vagona, s katerega se je v noči na 7. januar prevrnila transformatorska postaja. Dela naj bi končali do nedelje, konec prihodnjega tedna pa bodo predvidoma začeli dvigovati še transformator, je napovedal direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.