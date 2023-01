Prevrnjeni tovor v Zidanem Mostu bo dvignilo avstrijsko podjetje

Zidani Most, 9. januarja - Transformatorsko postajo, ki se je v soboto v Zidanem mostu prevrnila s tovornega vlaka, bo dvignilo avstrijsko podjetje. Prevrnjeni tovor skupaj z ohišjem specialnega vagona tehta okoli 380 ton. Strokovnjaki so za danes napovedali ogled kraja dogodka, do srede pa bodo predstavili terminski načrt sanacije prevrnjenega tovora.