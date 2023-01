Pri nesreči tovornega vlaka v Zidanem mostu huje poškodovana ena oseba

Zidani Most, 7. januarja - Na železniški postaji v Zidanem mostu se je okoli 1.30 ure prevrnil tovorni vagon, naložen z transformatorsko postajo, pri čemer se je huje poškodovala ena oseba. Kot so sporočili iz PU Celje, gre za državljana Češke, ki so ga z reševalnim vozilom na zdravljenje odpeljali v celjsko bolnišnico. Vzrok nesreče še ni potrjen, promet ostaja oviran.