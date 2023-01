Pri nesreči tovornega vlaka v Zidanem mostu huje poškodovana ena oseba

Zidani Most, 7. januarja - Okoli 1.30 ure ponoči se je na železniški postaji v Zidanem mostu prevrnil tovorni vagon, naložen z transformatorsko postajo, pri čemer se je huje poškodovala ena oseba, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Promet je oviran, gasilci so preventivno pregledali tudi površino reke Save do Radeč zaradi morebitnega razliva naftnih derivatov.