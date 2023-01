Za zmanjšanje ogroženosti Koroške Bele pred plazovi v načrtu novi ukrepi

Jesenice, 18. januarja - Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije ter ministrstva za okolje in prostor so danes na Koroški Beli krajanom predstavili načrtovane ukrepe za zmanjšanje nevarnosti zemeljskih plazov v zaledju kraja. V načrtu je, da bodo do leta 2025 izvedli najpomembnejše ukrepe za stabilizacijo plazov in za zadrževanje materiala.