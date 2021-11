Na Gorenjskem največja ogroženost zaradi nesreč v Škofji Loki in na Jesenicah

Kranj, 20. novembra - Kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje je ta mesec objavila dopolnjeno verzijo Ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju gorenjske regije. Kot izhaja iz dokumenta, Gorenjsko ogrožajo predvsem plazovi in poplave, obstajajo tudi nekatere druge nevarnosti. Najbolj ogroženi pa sta območji Škofje Loke in Jesenic.