Na Koroški Beli vzpostavljen alarmni sistem za primer nevarnosti plazu

Jesenice, 16. julija - Jeseniška občina je zaradi nevarnosti sprožitve večjih zemeljskih plazov v zaledju Koroške Bele vzpostavila alarmni sistem, ki bo zaznal morebitne večje premike zemljine in na to s sireno opozoril prebivalce. Sistem, katerega postavitev je bila končana konec junija, je že v uporabi, v načrtu pa je tudi vaja za krajane in reševalce.