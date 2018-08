Stekli prvi ukrepi za povečanje varnosti Koroške Bele pred plazovi

Jesenice, 3. avgusta - Z današnjim dnem se začenja sanacija potoka Bela, ki je eden prvih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti prebivalcev pred plazovi nad Koroško Belo. Krajani, ki so se združili v civilno iniciativo, so zadovoljni, da so se ukrepi, ki so jih dolgo čakali, vendarle začeli izvajati.