Vlada napoveduje podrobnejšo preučitev priporočila za spremembo zakona o romski skupnosti

Ljubljana, 19. novembra - Vlada je ta teden sprejela stališče do priporočila zagovornika načela enakosti za spremembo zakona o romski skupnosti, ki bi zagotovila reprezentativnost celotne romske skupnosti v Svetu romske skupnosti RS. Pojasnila je, da so bili v vladno delovno skupino za obravnavo romske problematike nedavno imenovani novi člani in da bodo preučili zadevo.

Zagovornik načela enakosti je vladi oktobra priporočil spremembo, ker je v postopku ocene diskriminatornosti zakona ugotovil, da ni ustrezno zagotovljena reprezentativnost celotne romske skupnosti v Svetu romske skupnosti RS.

Med 21 člani omejenega sveta je 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije, preostalih sedem pa predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti. Zaradi dejstva, da več kot dve tretjini vseh romskih društev v Sloveniji ni vključenih v zvezo, je zagovornik ocenil, da obravnavana sporna določba prvega odstavka 10. člena zakona o romski skupnosti ne zagotavlja reprezentativnosti celotne romske skupnosti v svetu romske skupnosti.

Kot so sporočili po seji, je vlada proučila priporočilo zagovornika. "Vlada z zadovoljstvom ugotavlja, da je zagovornik ocenil, da 10. člen zakona o romski skupnosti ni diskriminatoren. Vlada tudi pojasnjuje, da so bili v oktobru v vladno delovno skupino za obravnavo romske problematike imenovani novi člani in članice ter da je prva seja delovne skupine potekala 11. novembra. Delovna skupina se bo na eni od svojih prihodnjih sej seznanila tudi s priporočilom zagovornika," so sporočili z vlade.

"Poleg tega bo ob upoštevanju izsledkov zagovornika, ki tudi sam ugotavlja, da njegova analiza ni celovita, vlada preko urada vlade za narodnosti skušala pridobiti dodatne informacije ter ob upoštevanju evolucijskega razvoja romske skupnosti in vloge, nalog ter položaja romske skupnosti v Sloveniji in njene organiziranosti preučila, ali so potrebne spremembe zakona o romski skupnosti v smeri, kot jo predlaga zagovornik," so še dodali.