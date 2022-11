Delovna skupina za obravnavo romske problematike se je sestala na prvi seji

Ljubljana, 11. novembra - Delovna skupina za obravnavo romske problematike se je danes sestala na prvi seji, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Skupina si bo prizadevala za celovit pristop države pri reševanju kompleksne romske problematike, zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev ter aktivno vključitev Romov v družbeno življenje, so sporočili z vlade.

Člani delovne skupine so se seznanili z že izvedenimi aktivnostmi in določili izhodišča skupine, je po seji dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Anton Grizold, ki vodi skupino. Sestavljajo jo še predstavniki vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti RS.

"Temeljna naloga delovne skupine je obravnava romske problematike celovito, na vseh področjih, s ciljem zagotoviti romski populaciji v Republiki Sloveniji dostojne življenjske pogoje in njihovo aktivno vključitev v družbeno življenje," so Grizoldove besede povzeli v iz kabinetu predsednika vlade.

Člani si bodo prizadevali za celovit pristop države pri reševanju kompleksne romske problematike v Sloveniji, in sicer z usmerjanjem in povezovanjem pristojnih ministrstev, občin, ožjih lokalnih skupnosti ter romskih skupnosti, je dodal.

Po Grizoldovih besedah bo vodilo članov delovne skupine strpnost, dialog in ozaveščanje o sobivanju tako v lokalnih skupnostih kot tudi v širši slovenski družbi. Pri tem je pomembna ustrezna strateška komunikacija z romsko populacijo, krajani, predstavniki občinskih struktur in širšo javnostjo.

Na seji so se dogovorili tudi za delo v dveh podskupinah, katerih vodenje bosta prevzela državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle in direktor urada za narodnosti Stanko Baluh.