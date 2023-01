Iz Lützeratha odstranili še zadnja dva protestnika

Mönchengladbach, 16. januarja - Iz vasi Lützerath na zahodu Nemčije, ki jo zaradi nasprotovanja širitvi tamkajšnjega premogovnika že več dni zasedajo in tam protestirajo podnebni aktivisti, so policisti danes iz enega od predorov v vasi evakuirali še zadnja dva protestnika. Vas, ki je v lasti energetskega velikana RWE, bodo zdaj podrli in naredili prostor za predvideno širitev.