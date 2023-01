V Lützerathu se nadaljujejo protesti proti širitvi premogovnika.

Mönchengladbach, 14. januarja - V bližini nemške vasice Lützerath na zahodu države so se danes nadaljevali protesti proti širitvi tamkajšnjega premogovnika in posledičnemu rušenju celotne vasi. Shoda se je udeležila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki je v Lützerath sicer prispela že v petek, in kritizirala nemško stranko Zeleni, saj podpirajo rušenje vasi.