Mladi za podnebno pravičnost izrazili solidarnost z aktivisti v Lützerathu

Ljubljana/Berlin, 13. januarja - Gibanje Mladi za podnebno pravičnost je danes organiziralo protestni shod pred nemškim veleposlaništvom v Ljubljani v podporo aktivistom v nemškem Lützerathu, ki se zavzemajo za zaščito vasi in prenehanje izkopavanja premoga. Nemške oblasti so pozvali, naj preprečijo odstranitev celotne vasi in obsodili po njihovem prekomerno nasilje policistov.